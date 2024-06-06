Украина движется к энергетической катастрофе — глава «Укргидроэнерго»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская энергосистема движется к катастрофе на фоне бездействия со стороны Запада, заявил гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Он раскритиковал западных партнеров за промедление с передачей Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, нерешительность Запада может привести Украину к полной потере генерации.

«Вот эта их нерешительность через месяц или два будет иметь большие последствия. Мы не сможем восстановиться быстро, потому что не все оборудование, к сожалению, производится на Украине. За границей срок производства оборудования — от 6 до 16 месяцев. Мы понимаем, к чему это все идет? Это идет просто к энергетической, скажем так, катастрофе. И поэтому мир должен очень быстро реагировать», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, энергосистема Украины уже столкнулась с катастрофическими последствиями повреждений. На вопрос ведущего о том, что будет, если западные партнеры не предоставят системы ПВО, Сирота не дал прямого ответа. Он лишь сказал, что до зимы Украина проживет за счет длинного светового дня, хоть и с отключениями электричества.

Сирота также отметил, что у Украины осталось уже менее 9 ГВт мощности своей генерации.