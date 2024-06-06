Венесуэла предлагает РФ совместно добывать рыбу в Атлантике

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла предлагает российской стороне вместе добывать рыбу у атлантического побережья республики. Об этом заявил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр сельского хозяйства и земель Венесуэлы Вильмар Альфредо Кастро Сотельдо.

«На атлантическом побережье Венесуэлы можно добывать порядка 200 тысяч тонн рыбных продуктов. У России прекрасный рыболовецкий флот. Мы совместно могли бы добывать здесь рыбную продукцию. Часть могли бы экспортировать часть Россию и обеспечить питание нашего населения», — сказал он.