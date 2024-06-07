ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями
09:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымским полуостровом, акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; 8 БПЛА над акваторией Азовского моря; 6 БПЛА над территорией Краснодарского края; 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказали там.
НОВОСТИ
- 09:40 07.06.2024
- Герман Греф: Экономика растет хорошими темпами, но ее сегодняшняя модель уязвима
- 09:32 07.06.2024
- Еврокомиссия планирует начать в этом месяце переговоры о приеме Украины в ЕС — FT
- 09:30 07.06.2024
- Греф: Технологии искусственного интеллекта могут дать прирост ВВП на 6,6% до 2026 года
- 09:20 07.06.2024
- Кабмин разрабатывает проект новой системы оплаты труда учителей
- 09:10 07.06.2024
- Искусственный интеллект Сбера использовал голос депутата Андрея Макарова в ролике для ПМЭФ
- 09:05 07.06.2024
- Выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины произойдет — президент
- 09:02 07.06.2024
- Греф назвал условие для сохранения РФ в четверке крупнейших экономик мира
- 08:55 07.06.2024
- Греф: Россия находится на пределе экономического роста
- 08:47 07.06.2024
- Греф: Российский бизнес адаптировался к текущим условиям
- 22:20 06.06.2024
- Макрон пообещал собрать из украинцев и оснастить «французскую бригаду»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать