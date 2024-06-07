ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымским полуостровом, акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; 8 БПЛА над акваторией Азовского моря; 6 БПЛА над территорией Краснодарского края; 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказали там.