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ПВО сбила 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями

09:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымским полуостровом, акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Белгородской и Ростовской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; 8 БПЛА над акваторией Азовского моря; 6 БПЛА над территорией Краснодарского края; 2 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Ростовской области», — сказали там.

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