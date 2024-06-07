Еврокомиссия планирует начать в этом месяце переговоры о приеме Украины в ЕС — FT

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия намерена рекомендовать начать в текущем месяце переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, Еврокомиссия хочет таким образом продемонстрировать поддержку Украины до начала председательства Венгрии в ЕС. Сегодня она объявит, что Украина теперь соответствует необходимым критериям для вступления в сообщество, включая антикоррупционные меры, ограничения на политическое лоббирование, правила декларирования активов государственных служащих и защиту языков, используемых национальными меньшинствами, отметили источники.