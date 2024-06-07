Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос и продолжит работу с WADA

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним взаимодействие. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, — сказал Чернышенко. — Ее цель — содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях».