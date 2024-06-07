Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос и продолжит работу с WADA
10:05 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия выплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и продолжит с ним взаимодействие. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, — сказал Чернышенко. — Ее цель — содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование Всемирного антидопингового агентства. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях».
НОВОСТИ
- 11:20 07.06.2024
- ВСУ за день запускают свыше 300 FPV-дронов на авдеевском направлении и под Часовым Яром
- 11:05 07.06.2024
- Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России
- 11:00 07.06.2024
- Запад подошел к точке невозврата на Украине, где может произойти столкновение с РФ — Орбан
- 10:32 07.06.2024
- Кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется — Рособрнадзор
- 10:20 07.06.2024
- Швейцария не может поставлять оружие Украине по причине нейтралитета — президент
- 10:10 07.06.2024
- Греф: Никогда нельзя терять фокус на людей, ради которых делаешь продукт
- 10:00 07.06.2024
- У Запада был план разделить Россию на пять частей — Додик
- 09:40 07.06.2024
- Герман Греф: Экономика растет хорошими темпами, но ее сегодняшняя модель уязвима
- 09:32 07.06.2024
- Еврокомиссия планирует начать в этом месяце переговоры о приеме Украины в ЕС — FT
- 09:30 07.06.2024
- Греф: Технологии искусственного интеллекта могут дать прирост ВВП на 6,6% до 2026 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать