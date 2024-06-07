Швейцария не может поставлять оружие Украине по причине нейтралитета — президент

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцария не может поставлять Украине оружие из-за своего нейтралитета, но помогает ей гуманитарной помощью и пообещала 5 млрд франков на восстановление страны. Об этом заявила президент конфедерации Виола Амхерд в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«По причине нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Но мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления и пообещали 5 млрд франков в качестве помощи на восстановление», — сказала Амхерд.

Однако президент напомнила, что ее страна ранее поставила Германии 25 танков Leopard 2, «которые не подпадают под ограничения, связанные с необходимостью соблюдения права нейтралитета», и сейчас обсуждает запрос от Rheinmetall на покупку еще и Leopard 1, которые потом ФРГ может направить Киеву.