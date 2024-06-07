0
0
42
НОВОСТИ

Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России

11:05 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическая яма надвигается в России, к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 млн человек. Об этом заявил на деловом завтраке «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас надвигается страшная — просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы — демографическая яма, хотим мы или нет. <…> У нас дефицит сотрудников, который сейчас декларирует Минтруда, это 2,4 млн работников к 2030 году — дефицит только, мы пока не понимаем откуда мы его будем брать», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 07.06.2024
ВСУ за день запускают свыше 300 FPV-дронов на авдеевском направлении и под Часовым Яром
0
37
11:00 07.06.2024
Запад подошел к точке невозврата на Украине, где может произойти столкновение с РФ — Орбан
0
69
10:32 07.06.2024
Кардинальных изменений в ЕГЭ в 2025 году не планируется — Рособрнадзор
0
134
10:20 07.06.2024
Швейцария не может поставлять оружие Украине по причине нейтралитета — президент
0
167
10:10 07.06.2024
Греф: Никогда нельзя терять фокус на людей, ради которых делаешь продукт
0
167
10:05 07.06.2024
Чернышенко заявил, что Россия выплатит членский взнос и продолжит работу с WADA
0
192
10:00 07.06.2024
У Запада был план разделить Россию на пять частей — Додик
0
206
09:40 07.06.2024
Герман Греф: Экономика растет хорошими темпами, но ее сегодняшняя модель уязвима
0
236
09:32 07.06.2024
Еврокомиссия планирует начать в этом месяце переговоры о приеме Украины в ЕС — FT
0
211
09:30 07.06.2024
Греф: Технологии искусственного интеллекта могут дать прирост ВВП на 6,6% до 2026 года
0
217

Возврат к списку