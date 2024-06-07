Чернышенко предупредил о надвигающейся демографической яме в России

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демографическая яма надвигается в России, к 2030 году дефицит работников может составить 2,4 млн человек. Об этом заявил на деловом завтраке «Сбера» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас надвигается страшная — просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в вузы — демографическая яма, хотим мы или нет. <…> У нас дефицит сотрудников, который сейчас декларирует Минтруда, это 2,4 млн работников к 2030 году — дефицит только, мы пока не понимаем откуда мы его будем брать», — сказал он.