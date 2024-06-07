РКН обсуждает с операторами вариант блокировки спам-звонков из-за границы по умолчанию

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые способы борьбы мобильных операторов связи с телефонным мошенничеством, сообщил ТАСС источник, близкий к ведомству. В частности, обсуждается вариант блокировки всех спам-звонков из-за границы по умолчанию.

«Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», — сообщил источник в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).