Генпрокурор поддержал идею освобождать бизнес от ответственности при устранения нарушений
12:20 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокурор России Игорь Краснов поддержал идею освобождения компаний от административной ответственности при устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Об этом он заявил, выступая на сессии ПМЭФ «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики».
«В ближайшие три года, это до 2026 года, органами исполнительной власти будет реализована новая концепция контрольно-надзорной деятельности, в разработке ее мы принимали активное участие, — отметил он. — Планируется к разработке, на мой взгляд, достаточно интересный и уникальный правовой институт соглашения об освобождении хозяйствующего субъекта от административной ответственности при условии устранения им самостоятельно допущенных ранее нарушений». В то же время, по мнению Генпрокуратуры, «в целях большей прозрачности и открытости проектируемой нормы, снижения коррупционных рисков будет правильно вовлечь в эту работу и прокуроров».
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