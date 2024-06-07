Генпрокурор поддержал идею освобождать бизнес от ответственности при устранения нарушений

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Игорь Краснов поддержал идею освобождения компаний от административной ответственности при устранения выявленных в ходе проверок нарушений. Об этом он заявил, выступая на сессии ПМЭФ «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики».

«В ближайшие три года, это до 2026 года, органами исполнительной власти будет реализована новая концепция контрольно-надзорной деятельности, в разработке ее мы принимали активное участие, — отметил он. — Планируется к разработке, на мой взгляд, достаточно интересный и уникальный правовой институт соглашения об освобождении хозяйствующего субъекта от административной ответственности при условии устранения им самостоятельно допущенных ранее нарушений». В то же время, по мнению Генпрокуратуры, «в целях большей прозрачности и открытости проектируемой нормы, снижения коррупционных рисков будет правильно вовлечь в эту работу и прокуроров».