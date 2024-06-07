ВСУ выпустили по Луганску, предварительно, не менее шести ракет ATACMS
12:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Луганску Луганской Народной Республики (ЛНР) не менее шести ракет ATACMS, большую часть сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщила ТАСС пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
«Массированный обстрел гражданских объектов Луганска. Выпустили не менее 6 ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть ракет сбили ПВО. Тем не менее есть прилеты по гражданской инфраструктуре. Все службы выехали на место. Информация уточняется», — сказала она.
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