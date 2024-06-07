Люди находятся под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за удара ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели в Луганске пытаются достать из-под завалов людей после обрушения подъезда многоквартирного дома из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС.

В пятиэтажке, подъезд которой обрушился после удара ВСУ, заблокированы люди. По последним данным властей, после удара пострадали 22 человека.