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Люди находятся под завалами после обрушения подъезда пятиэтажки в Луганске из-за удара ВСУ

13:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели в Луганске пытаются достать из-под завалов людей после обрушения подъезда многоквартирного дома из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС.

В пятиэтажке, подъезд которой обрушился после удара ВСУ, заблокированы люди. По последним данным властей, после удара пострадали 22 человека.

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