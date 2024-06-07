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НОВОСТИ

Полное освобождение Харьковской области «не за горами», считает Ганчев

13:05 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев считает, что полное освобождение регионами «не за горами».

«Уверен, что скоро освобождение уже Харьковской области, так скажем, не за горами», — сказал он в ходе пресс-конференции.

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