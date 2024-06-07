Полное освобождение Харьковской области «не за горами», считает Ганчев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев считает, что полное освобождение регионами «не за горами».

«Уверен, что скоро освобождение уже Харьковской области, так скажем, не за горами», — сказал он в ходе пресс-конференции.