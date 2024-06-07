Запад готовит для Молдавии украинский сценарий — Шор

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад готовится применить в Молдавии украинский сценарий. Такое мнение выразил в интервью ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума руководитель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

«Не исключаем, что готовится украинский сценарий на территории Молдовы», — сказал он.

Политик добавил, что также нельзя исключать попытку осуществить силовой сценарий в непризнанном Приднестровье. «Мы должны этого не допустить, но исключать сами факты не можем», — отметил он.