Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
14:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, следует из пресс-релиза регулятора.
«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — указал регулятор.
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