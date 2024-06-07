Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, следует из пресс-релиза регулятора.

«Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — указал регулятор.