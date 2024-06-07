Путин видит гонку между странами за суверенитет и попытки гегемонов сохранить свою роль

15:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин видит гонку между странами за укрепление суверенитета и попытки гегемонов сохранить свою роль. На этот процесс глава российского государства указал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом», — сказал Путин.

«При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонов», — констатировал он.