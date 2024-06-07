Нужен высокий темп технологического обновления армии РФ — Путин

15:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российской армии нужен высокий темп технологического обновления, этот вопрос является важнейшим и определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления», — сказал он.

«Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в вооруженных силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления», — подчеркнул президент, назвав этот вопрос важнейшим и определяющим для страны.