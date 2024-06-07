Доверие к западным платежным системам основательно подорвано, заявил Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими странами коллективного Запада, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Не секрет, конечно, что надежность и доверие к западным платежным системам основательно подорваны, причем самими западными странами», — сказал глава государства на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).