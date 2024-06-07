РФ остается ключевым участником мировой торговли несмотря на санкции — Путин

15:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, несмотря на санкции Запада, остается ключевым участником мировой торговли и развивает географию сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества», — сказал Путин.

«В целом на долю дружественных России государств, <…> быстрорастущих государств — им предстоит определять будущее в глобальной экономике <…> — приходится три четверти нашего товарооборота», — поделился Путин. Со странами Азии, уточнил он, торговля по сравнению с 2023 годом выросла на 60%, с Ближним Востоком — вдвое, с государствами Африки — 69%, Латинской Америки — 42%.