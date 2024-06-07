РФ прорабатывает создание в рамках БРИКС независимой от Запада платежной системы — Путин

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия прорабатывает создание в рамках БРИКС независимой платежной системы, которая не будет подвержена санкционному или любому другому давлению, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По линии БРИКС прорабатывается создание независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», — сказал он.