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РФ обогнала Японию и Германию по объему экономики, но нужен стабильный рост — Путин

15:51 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но ей нужно обеспечивать стабильный рост и далее, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По некоторым данным, включая оценки Всемирного банка, буквально на той неделе Мировой банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии. Россия занимает четвертое по размеру ВВП по паритету покупательной способности, как я уже сказал, опередив Японию», — сказал он.

«Но, что хотел бы отметить — дело, конечно, не в системах оценки и расчетов ВВП, и даже не в формальном выходе на четвертую строчку — ну вот где-то рядом Россия, Федеративная Республика Германия, Япония, разница небольшая, мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте», — отметил президент.

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