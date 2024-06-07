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НОВОСТИ

Капитализация фондового рынка РФ к концу десятилетия должна вырасти вдвое — Путин

15:55 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Капитализация российского фондового рынка к концу десятилетия должна вырасти вдвое и составить две три валового внутреннего продукта (ВВП), заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Уже поставлена задача: к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», — сказал глава государства.

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