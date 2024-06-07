РФ за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации — Путин
16:05 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия должна в ближайшее время войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, что подразумевает установку более 100 тыс. роботов. Такая возможность у страны есть, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня уже сказал о необходимости увеличения инвестиций и обновления наших предприятий. Важно обеспечить это на качественно новой технологической основе с широким применением автоматизации. Так, Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тысяч роботов», — сказал глава государства.
Путин отметил, что необходимо развивать производство роботов на российской технологической базе. По его словам, такая возможность у страны, безусловно, имеется.
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