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Безработица в РФ в апреле составила 2,6%, теперь ищут не работу, а кадры — Путин

16:10 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в России в апреле составила всего 2,6%, снизившись даже в тех регионах, где была исторически высокой, и теперь главный вопрос — где найти кадры, а не где найти работу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства отметил, что одним из важнейших структурных изменений, которого добиваются власти, является новое качество рынка труда.

«Сегодня в России рекордная низкая безработица, в апреле она составила всего 2,6%. Что особенно важно, мы сократили ее так называемую структурную компоненту, то есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица всех регионов и населенных пунктов, где она была исторически высокой, — акцентировал внимание Путин. — Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас — где найти кадры».

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