Путин заявил о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы
16:15 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о планах перенести головные структуры крупнейших госкорпораций РФ в регионы.
«Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации», — сказал он.
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