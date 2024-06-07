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Путин заявил о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы

16:15 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о планах перенести головные структуры крупнейших госкорпораций РФ в регионы.

«Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве, обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации», — сказал он.

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