Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля текущего года — Путин
16:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. Как он отметил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), это особенно важно для многодетных семей.
«Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», — сказал Путин.
НОВОСТИ
- 17:12 07.06.2024
- Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США — президент Боливии
- 17:00 07.06.2024
- РФ выполнила задачу увеличения занятых в малом и среднем предпринимательстве — Путин
- 16:20 07.06.2024
- Сбер: Диптех-стартапы станут опорой для технологического рывка
- 16:15 07.06.2024
- Путин заявил о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы
- 16:10 07.06.2024
- Безработица в РФ в апреле составила 2,6%, теперь ищут не работу, а кадры — Путин
- 16:05 07.06.2024
- РФ за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации — Путин
- 16:01 07.06.2024
- С 2025 года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам - Путин
- 15:55 07.06.2024
- Капитализация фондового рынка РФ к концу десятилетия должна вырасти вдвое — Путин
- 15:51 07.06.2024
- РФ обогнала Японию и Германию по объему экономики, но нужен стабильный рост — Путин
- 15:45 07.06.2024
- РФ прорабатывает создание в рамках БРИКС независимой от Запада платежной системы — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать