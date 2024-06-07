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Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля текущего года — Путин

16:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. Как он отметил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), это особенно важно для многодетных семей.

«Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», — сказал Путин.

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