РФ выполнила задачу увеличения занятых в малом и среднем предпринимательстве — Путин
17:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цель увеличения численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек достигнута досрочно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня в нашей стране около 6,5 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. Если 6 лет назад мы ставили цель увеличить численность занятых в этом секторе до 25 миллионов человек, то им казалось, что это очень сложно. Напомню, некоторые посмеивались, говорили, что это нереалистичная задача. Сегодня можно уверенно сказать, что эта цель достигнута. И достигнута досрочно», — заявил Путин.
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