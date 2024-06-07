Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США — президент Боливии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию США. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности, — сказал он. — Экономики блока БРИКС смогли нарушить гегемонию США, и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами».