Путин согласен, что модель экономики КНР является наиболее эффективной из существующих
17:32 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает, что китайская модель экономики является наиболее эффективной среди ныне существующих моделей.
«Мы должны смотреть на то, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская. Она более эффективная — это правда», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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