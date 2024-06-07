Путин согласен, что модель экономики КНР является наиболее эффективной из существующих

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает, что китайская модель экономики является наиболее эффективной среди ныне существующих моделей.

«Мы должны смотреть на то, что в мире происходит. Допустим, китайская модель экономики многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе и североамериканская или европейская. Она более эффективная — это правда», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).