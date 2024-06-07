Центр развития смещается в Азию, РФ надо быть ближе — Путин
18:40 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой центр развития смещается в Азию, России необходимо быть ближе к нему, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Центр мирового развития — там. И, конечно, нужно быть ближе к этим центрам», — сказал он.
По словам Путина, Петр Первый прорубал окно в Европу именно потому, что основное развитие было там. «Центр мирового развития сегодня смещается в Азию, это без всяких сомнений. И, конечно, надо быть ближе к этим центрам развития», — отметил президент.
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