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НОВОСТИ

Сбер: Важно, чтобы господдержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта продолжалась

17:50 07.06.2024

Важно, чтобы государственная поддержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта (ИИ) продолжалась. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Сейчас правительство России оказывает существенную поддержку развитию науки в сфере ИИ, – отметил он. – Важно, чтобы оно продолжалось и дальше. Есть прикладные научные сферы искусственного интеллекта, где бизнес сам прекрасно понимает ценность и поэтому активно инвестирует в проведение исследований. Но есть поисковые исследования, где важна роль государства. Инвестиции в науку позволяют увеличивать количество дата-сайентистов мирового уровня. Важно, чтобы государственная поддержка исследовательских центров в области ИИ продолжалась в 2025-2030 годах».

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