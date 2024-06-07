Сбер: Важно, чтобы господдержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта продолжалась

17:50

Важно, чтобы государственная поддержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта (ИИ) продолжалась. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Сейчас правительство России оказывает существенную поддержку развитию науки в сфере ИИ, – отметил он. – Важно, чтобы оно продолжалось и дальше. Есть прикладные научные сферы искусственного интеллекта, где бизнес сам прекрасно понимает ценность и поэтому активно инвестирует в проведение исследований. Но есть поисковые исследования, где важна роль государства. Инвестиции в науку позволяют увеличивать количество дата-сайентистов мирового уровня. Важно, чтобы государственная поддержка исследовательских центров в области ИИ продолжалась в 2025-2030 годах».