Сбер: Передовые технологии получаются только при инвестициях в научные исследования

17:55

Сегодня недостаточно просто внедрить хоть какой-нибудь искусственный интеллект (ИИ, AI), чтобы оставаться конкурентоспособным. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

«Сейчас наблюдается резкий скачок в уровне внедрения AI-технологий по всему миру. Согласно опросам McKinsey, доля компаний, которые внедрили ИИ хотя бы в одну бизнес-функцию в 2022 году составляла 50%, в 2023 – 55%, в 2024 – 72%, – отметил он. – Однако сейчас недостаточно просто внедрить хоть какой-нибудь ИИ, чтобы оставаться конкурентоспособным. Важно инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования. Например, раньше кредитный скоринг с помощью ИИ был конкурентным преимуществом. Сейчас он есть у всех банков, и это базовая необходимость. Сейчас банки соревнуются в улучшении качества модели с помощью исследований».