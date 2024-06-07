Сбер: Передовые технологии получаются только при инвестициях в научные исследования
17:55 07.06.2024
Сегодня недостаточно просто внедрить хоть какой-нибудь искусственный интеллект (ИИ, AI), чтобы оставаться конкурентоспособным. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.
«Сейчас наблюдается резкий скачок в уровне внедрения AI-технологий по всему миру. Согласно опросам McKinsey, доля компаний, которые внедрили ИИ хотя бы в одну бизнес-функцию в 2022 году составляла 50%, в 2023 – 55%, в 2024 – 72%, – отметил он. – Однако сейчас недостаточно просто внедрить хоть какой-нибудь ИИ, чтобы оставаться конкурентоспособным. Важно инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования. Например, раньше кредитный скоринг с помощью ИИ был конкурентным преимуществом. Сейчас он есть у всех банков, и это базовая необходимость. Сейчас банки соревнуются в улучшении качества модели с помощью исследований».
НОВОСТИ
- 19:00 07.06.2024
- В ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения — Путин
- 18:58 07.06.2024
- «Роснефть» и кубинская компания CUPET продолжат сотрудничать в сфере образования
- 18:40 07.06.2024
- Центр развития смещается в Азию, РФ надо быть ближе — Путин
- 18:20 07.06.2024
- «Роснефть» и Университет ИТМО будут вместе развивать наукоемкие цифровые проекты
- 18:07 07.06.2024
- «Роснефть» расширит свою масштабную программу по сохранению биоразнообразия
- 18:00 07.06.2024
- Арестованные за поджоги в Польше поляк и белорусы воевали на стороне ВСУ — СМИ
- 17:50 07.06.2024
- Сбер: Важно, чтобы господдержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта продолжалась
- 17:48 07.06.2024
- «Роснефть» поможет властям Ленинградской области развивать промышленный и научный потенциал региона
- 17:44 07.06.2024
- Инициативы президента сделают программу долгосрочных сбережений привлекательнее для граждан и бизнеса, считают в Сбере
- 17:40 07.06.2024
- Россия будет «прирастать Арктикой», уверен Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать