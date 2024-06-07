В ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения — Путин
19:00 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская ядерная доктрина — живой инструмент, в нее могут быть внесены изменения в случае необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«[Ядерная] доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — сказал глава российского государства.
Путин также выразил сомнения в том, что Вашингтон ввяжется в войну стратегическим ядерным оружием в случае ответных ударов Москвы по Европе.
«Те же самые европейцы должны будут задуматься. Если те, с кем мы будем обмениваться такими [ядерными ударами], не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. И европейцы тоже должны об этом подумать. Это безусловно», — отметил президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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