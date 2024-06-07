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НОВОСТИ

США задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов — Путин

19:20 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.

«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов», — сказал Путин.

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