США задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов — Путин
19:20 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов. Об этом заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин.
«Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, Соединенные Штаты, условно, задолжали мировой экономике 54,3 триллиона долларов», — сказал Путин.
НОВОСТИ
- 20:00 07.06.2024
- Путин усомнился в эффективности работы миграционной службы в системе МВД
- 19:50 07.06.2024
- Искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста достатка граждан, считают в Сбере
- 19:00 07.06.2024
- В ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения — Путин
- 18:58 07.06.2024
- «Роснефть» и кубинская компания CUPET продолжат сотрудничать в сфере образования
- 18:40 07.06.2024
- Центр развития смещается в Азию, РФ надо быть ближе — Путин
- 18:20 07.06.2024
- «Роснефть» и Университет ИТМО будут вместе развивать наукоемкие цифровые проекты
- 18:07 07.06.2024
- «Роснефть» расширит свою масштабную программу по сохранению биоразнообразия
- 18:00 07.06.2024
- Арестованные за поджоги в Польше поляк и белорусы воевали на стороне ВСУ — СМИ
- 17:55 07.06.2024
- Сбер: Передовые технологии получаются только при инвестициях в научные исследования
- 17:50 07.06.2024
- Сбер: Важно, чтобы господдержка исследовательских центров в области искусственного интеллекта продолжалась
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать