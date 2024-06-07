FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года
21:20 07.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная шахматная федерация (FIDE) лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. Об этом ТАСС сообщили в Федерации шахмат России.
«Решение вступит в силу через 60 дней. Пока есть время кому-то из членов подать апелляцию», — сказал собеседник агентства.
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