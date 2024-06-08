В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
08:30 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как сообщило агентство Ritzau, мужчина подошел к ней и ударил ее, когда глава правительства находилась на площади Кюльторве в Старом городе датской столицы.
Как отметила правительственная канцелярия, премьер-министр «шокирована случившимся». Сама Фредериксен никаких заявлений по этому поводу не делала.
Полиция задержала нападавшего, однако пока не комментирует произошедшее.
НОВОСТИ
- 08:40 08.06.2024
- Силы ПВО перехватили 25 БПЛА, в том числе над Крымом, Кубанью и Астраханской областью — МО
- 22:40 07.06.2024
- Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 21
- 22:21 07.06.2024
- Игорь Сечин расскажет об энергопереходе и фантомных баррелях на Энергетической панели в рамках ПМЭФ
- 22:00 07.06.2024
- Президент Зимбабве заявил о готовности провести саммит Россия — Африка и позвал Путина
- 21:20 07.06.2024
- FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года
- 20:40 07.06.2024
- Парашютист разбился насмерть во время прыжка под Волгоградом
- 20:00 07.06.2024
- Путин усомнился в эффективности работы миграционной службы в системе МВД
- 19:50 07.06.2024
- Искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста достатка граждан, считают в Сбере
- 19:20 07.06.2024
- США задолжали мировой экономике 54,3 трлн долларов — Путин
- 19:00 07.06.2024
- В ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать