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НОВОСТИ

В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании

08:30 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как сообщило агентство Ritzau, мужчина подошел к ней и ударил ее, когда глава правительства находилась на площади Кюльторве в Старом городе датской столицы.

Как отметила правительственная канцелярия, премьер-министр «шокирована случившимся». Сама Фредериксен никаких заявлений по этому поводу не делала.

Полиция задержала нападавшего, однако пока не комментирует произошедшее.

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