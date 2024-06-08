Силы ПВО перехватили 25 БПЛА, в том числе над Крымом, Кубанью и Астраханской областью — МО
08:40 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО РФ уничтожили и перехватили за ночь 25 беспилотников, в том числе над Крымом, Кубанью, Тульской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, три БПЛА уничтожены над территорией Астраханской области, пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края», — отметили а ведомстве.
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