08:50 Источник: Известия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил отказаться от плана по созданию фонда помощи Украине в размере $100 млрд на пять лет из-за сопротивления со стороны членов альянса. Об этом 7 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

«Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с сопротивлением со стороны членов альянса, и вместо этого просит страны сохранить свои текущие взносы», — говорится в публикации.

Вместо этого генсек предложит странам сохранить текущий уровень поддержки киевского режима, который с начала боевых действий на Украине составлял примерно $43 млрд в год. "Известия"