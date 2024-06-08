Член экипажа миссии «Аполлон-8» погиб в авиакатастрофе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из членов космической миссии «Аполлон-8» американский астронавт Уильям Андерс погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщил портал Fox13.

По его данным, Андерс был за штурвалом самолета, который потерпел крушение в пятницу в районе архипелага Сан-Хуан у северо-западного побережья США. Члену экипажа «Аполлона-8» было 90 лет.

Космический корабль «Аполлон-8» был запущен в 1968 году в США. На борту находились астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс. В ходе полета на этом корабле люди впервые покинули гравитационное и магнитное поля Земли, впервые в истории был осуществлен пилотируемый выход на орбиту Луны и совершен виток вокруг нее. Во время облета Луны Андерс сделал один из самых знаменитых космических снимков под названием «Восход Земли» (Earthrise).