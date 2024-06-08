0
0
161
НОВОСТИ

Член экипажа миссии «Аполлон-8» погиб в авиакатастрофе

09:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из членов космической миссии «Аполлон-8» американский астронавт Уильям Андерс погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщил портал Fox13.

По его данным, Андерс был за штурвалом самолета, который потерпел крушение в пятницу в районе архипелага Сан-Хуан у северо-западного побережья США. Члену экипажа «Аполлона-8» было 90 лет.

Космический корабль «Аполлон-8» был запущен в 1968 году в США. На борту находились астронавты Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерс. В ходе полета на этом корабле люди впервые покинули гравитационное и магнитное поля Земли, впервые в истории был осуществлен пилотируемый выход на орбиту Луны и совершен виток вокруг нее. Во время облета Луны Андерс сделал один из самых знаменитых космических снимков под названием «Восход Земли» (Earthrise).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 08.06.2024
Чехия не намерена направлять инструкторов для обучения солдат на Украине
0
51
09:30 08.06.2024
Неизвестный расстрелял из гранатомета здание ТЦК в Харькове
0
190
08:50 08.06.2024
Столтенберг решил отказался от создания фонда для Киева на $100 млрд - Bloomberg
0
194
08:40 08.06.2024
Силы ПВО перехватили 25 БПЛА, в том числе над Крымом, Кубанью и Астраханской областью — МО
0
201
08:30 08.06.2024
В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
0
226
22:40 07.06.2024
Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 21
0
654
22:21 07.06.2024
Игорь Сечин расскажет об энергопереходе и фантомных баррелях на Энергетической панели в рамках ПМЭФ
0
627
22:00 07.06.2024
Президент Зимбабве заявил о готовности провести саммит Россия — Африка и позвал Путина
0
690
21:20 07.06.2024
FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года
0
845
20:40 07.06.2024
Парашютист разбился насмерть во время прыжка под Волгоградом
0
724

Возврат к списку