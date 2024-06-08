0
0
167
НОВОСТИ

Неизвестный расстрелял из гранатомета здание ТЦК в Харькове

09:30 08.06.2024 Источник: Известия

Неизвестный мужчина расстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; выполняют функции военкомата) в Харькове из гранатомета РПГ-18 «Муха». Об этом 7 июня сообщил украинский телеканал ТСН.

По информации телеканала, мужчина выстрелил в стену здания. Отмечается, что никто из сотрудников военного комиссариата и оказавшихся рядом людей не пострадал. Однако из-за взрыва были уничтожены карточки с учетными данными военнообязанных граждан, хранившиеся внутри здания.  "Известия"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 08.06.2024
Чехия не намерена направлять инструкторов для обучения солдат на Украине
0
51
09:00 08.06.2024
Член экипажа миссии «Аполлон-8» погиб в авиакатастрофе
0
169
08:50 08.06.2024
Столтенберг решил отказался от создания фонда для Киева на $100 млрд - Bloomberg
0
194
08:40 08.06.2024
Силы ПВО перехватили 25 БПЛА, в том числе над Крымом, Кубанью и Астраханской областью — МО
0
201
08:30 08.06.2024
В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
0
226
22:40 07.06.2024
Число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 21
0
654
22:21 07.06.2024
Игорь Сечин расскажет об энергопереходе и фантомных баррелях на Энергетической панели в рамках ПМЭФ
0
627
22:00 07.06.2024
Президент Зимбабве заявил о готовности провести саммит Россия — Африка и позвал Путина
0
690
21:20 07.06.2024
FIDE лишила Федерацию шахмат России членства на два года
0
845
20:40 07.06.2024
Парашютист разбился насмерть во время прыжка под Волгоградом
0
724

Возврат к списку