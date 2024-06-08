Неизвестный расстрелял из гранатомета здание ТЦК в Харькове

09:30 Источник: Известия

Неизвестный мужчина расстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; выполняют функции военкомата) в Харькове из гранатомета РПГ-18 «Муха». Об этом 7 июня сообщил украинский телеканал ТСН.

По информации телеканала, мужчина выстрелил в стену здания. Отмечается, что никто из сотрудников военного комиссариата и оказавшихся рядом людей не пострадал. Однако из-за взрыва были уничтожены карточки с учетными данными военнообязанных граждан, хранившиеся внутри здания. "Известия"