Чехия не намерена направлять инструкторов для обучения солдат на Украине
10:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия не планирует направлять инструкторов на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил новостной портал Idnes со ссылкой на чешское министерство обороны.
Чехия планирует продолжить начатое после 24 февраля 2022 года обучение украинских солдат на своей территории. В текущем году республика могла бы обучить, согласно порталу, 4 тыс. военнослужащих ВСУ. Такое же их количество прошло обучение в стране в 2023 году.
Франция намерена обучить 4,5 тыс. украинских военных и обеспечить их оружием, для чего направит инструкторов на Украину. Об этом 6 июня заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
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