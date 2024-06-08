Силы ПВО сбили три беспилотника в Северной Осетии — Меняйло
10:30 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Северной Осетии три беспилотника, летевшие с украинской стороны на военный аэродром в Моздоке. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.
«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал он.
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