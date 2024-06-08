Силы ПВО сбили три беспилотника в Северной Осетии — Меняйло

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Северной Осетии три беспилотника, летевшие с украинской стороны на военный аэродром в Моздоке. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал он.