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Силы ПВО сбили три беспилотника в Северной Осетии — Меняйло

10:30 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Северной Осетии три беспилотника, летевшие с украинской стороны на военный аэродром в Моздоке. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет», — написал он.

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