Суд в Кемерове арестовал мастера и директора компании за выпуск неисправного трамвая на линию
11:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого случилось ДТП, в котором 1 человек погиб и 146 пострадали, передает корр. ТАСС из зала суда.
«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца», — сказала судья.
Также Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).
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