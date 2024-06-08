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Суд в Кемерове арестовал мастера и директора компании за выпуск неисправного трамвая на линию

11:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца мастера Кемеровской электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами. В результате этого случилось ДТП, в котором 1 человек погиб и 146 пострадали, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хакимова Тимура Гайфулловича сроком на два месяца», — сказала судья.

Также Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца директора Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК).

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