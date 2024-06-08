Западная помощь Киеву не имеет решающего значения на поле боя — NYT

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная военная помощь Киеву не изменила решающим образом ситуацию в зоне боевых действий на Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экспертов Международного института стратегических исследований в Лондоне и Института внешнеполитических исследований в Филадельфии.

По мнению аналитиков, с «прибытием западной помощи» Вооруженным силам Украины «стало проще оборонять свои позиции», но это «пока не имело решающего значения» на поле боя, пишет издание.

Как отметил в беседе с газетой сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Бэрри, согласие президента США Джо Байдена использовать американское оружие для ударов по целям на российской территории «не изменило обстановку на поле боя», однако повлияло на позицию других западных стран в этом вопросе. Роб Ли из Института внешнеполитических исследований в свою очередь сказал, что Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи и людских ресурсах и будет продолжать наступление большую часть года.