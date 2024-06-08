Сбер: Украденные телефонными мошенниками средства выводятся через криптокошельки и онлайн игры

12:05

Банки могут отслеживать и контролировать транзакции из одной кредитной организации в другую. Однако, когда речь идет о выводе украденных телефонными мошенниками денежных средств, в какой-то момент подключаются дропы - те кто использует карты других людей для вывода и обналичивания денег.

«Цель дропперов — раздробить выводимые суммы на много разных частей, перевести их на криптокошельки через различные инструменты и каналы, включая даже игры для молодежи, которые вроде бы являются безобидными, и в конечном счете собрать обратно эту сумму, чтобы она попала на счет мошенникам», – рассказал в интервью Коммерсант FM в рамках ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сбер также проанализировал то, как в итоге распределяются выведенные деньги. Не менее 20% — это прямые операционные расходы, включая зарплаты так называемым сотрудникам этих колл-центров. Еще не менее 20% уходит на то, чтобы оплачивать покровительство правоохранительных органов, которые закрывают глаза на работу этих организаций и даже их защищают, обеспечивают их круглосуточную работу. Еще порядка 20% — это чистая прибыль владельцев таких колл-центров.