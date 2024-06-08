Сбер: 200 тысяч россиян каждый день разговаривают с телефонными мошенниками
12:15 08.06.2024
На сегодняшний день телефонное мошенничество имеет такие масштабы, что мы уже подошли к определенной черте, когда необходимо принимать решительные меры на всех уровнях – государства, правоохраны, бизнеса. Об это в интервью Коммерсант FM в ходе ПМЭФ заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, сегодня не менее 20 млн попыток мошеннических звонков совершается в сутки — это беспрецедентная цифра. Примерно один звонок из 100 достигает своей цели, то есть около 200 тыс. человек в день разговаривают с телефонными мошенниками, и немалое количество наших граждан теряют свои денежные средства.
Не во всех телеком- и кредитных организациях есть современные системы киберзащиты, борьбы с телефонным мошенничеством, как в Сбербанке. Поэтому клиенты таких организаций, которые обманули с применением специальных сценариев, теряют свои денежные средства.
«В Сбере существует система антифрода, и наши клиенты больше защищены, чем в других кредитных организациях. Эта система умеет за счет применения алгоритмов искусственного интеллекта останавливать операции, даже когда клиенты по ошибке переводят денежные средства мошенникам. Мы научились предотвращать подобные ситуации, и процент эффективности нашей антифрод-системы достаточно высокий и составляет не менее 99,8%», – рассказал Станислав Кузнецов.
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