Игорь Сечин: Торговля в нацвалютах - важное условие для продолжения экспорта российской нефти

15:21

Фото с сайта www.rosneft.ru



Для продолжение экспорта российской нефти необходимо обеспечить торговлю в национальных валютах и развивать альтернативные платежные системы, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть»в своем докладе на энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума. По его словам, в этом направлении удалось достичь существенного прогресса: за последние два года доля рубля в расчетах за экспорт выросла более чем в 3 раза и превысила 40%.

По данным Сечина, в целом роль валют дружественных РФ стран в мировой торговле. растет «Хорошо иллюстрируют дедолларизацию недавние успехи Китая в использовании юаня. Так, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT», - констатировал глава Роснефти.

Сечин обратил внимание на динамику российско-китайских взаиморасчетов, которую можно считать показательной: «Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%».

При этом для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами нужно создавать соответствующую инфраструктуру и инструменты, обеспечивающие проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий. Кроме того, необходимо поддержание всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями, заявил Сечин.