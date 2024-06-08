Игорь Сечин: Торговля в нацвалютах - важное условие для продолжения экспорта российской нефти
15:21 08.06.2024
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Фото с сайта www.rosneft.ru
По данным Сечина, в целом роль валют дружественных РФ стран в мировой торговле. растет «Хорошо иллюстрируют дедолларизацию недавние успехи Китая в использовании юаня. Так, в сентябре прошлого года юань впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT», - констатировал глава Роснефти.
Сечин обратил внимание на динамику российско-китайских взаиморасчетов, которую можно считать показательной: «Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%».
При этом для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами нужно создавать соответствующую инфраструктуру и инструменты, обеспечивающие проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, использование своп-линий. Кроме того, необходимо поддержание всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями, заявил Сечин.
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