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США должны заплатить Афганистану за причиненный экономике страны ущерб — МИД Ирана

17:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за экономические проблемы Афганистана лежит на США, и они должны компенсировать нанесенный стране урон. Об этом заявил и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в письме, которое зачитал представитель ведомства на встрече контактной группы московского формата консультаций по Афганистану в Тегеране.

«Если Афганистан сегодня сталкивается с проблемами недоразвитости экономики, то следует признать, что ответственность за эту отсталость и экономические проблемы лежит на тех, кто оккупировал эту страну. На тех, кто уничтожил всю ее экономическую инфраструктуру во время оккупации и оставил народу разрушенную страну после своего ухода. Они должны знать, что не смогут избежать ответственности, и без политического вмешательства просто должны заплатить, чтобы компенсировать экономический упадок Афганистана», — подчеркнул Багери Кани. Прямую трансляцию со встречи вел телеканал SNN.

И. о. министра отметил, что уже прошло почти три года с момента вывода Соединенными Штатами своих вооруженных сил из Афганистана и «за это время страна столкнулась с различными вызовами». «Пусть оккупанты и покинули территорию Афганистана, но, блокируя активы афганского народа, они препятствуют развитию страны», — добавил он.

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