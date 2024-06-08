США должны заплатить Афганистану за причиненный экономике страны ущерб — МИД Ирана
17:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответственность за экономические проблемы Афганистана лежит на США, и они должны компенсировать нанесенный стране урон. Об этом заявил и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в письме, которое зачитал представитель ведомства на встрече контактной группы московского формата консультаций по Афганистану в Тегеране.
«Если Афганистан сегодня сталкивается с проблемами недоразвитости экономики, то следует признать, что ответственность за эту отсталость и экономические проблемы лежит на тех, кто оккупировал эту страну. На тех, кто уничтожил всю ее экономическую инфраструктуру во время оккупации и оставил народу разрушенную страну после своего ухода. Они должны знать, что не смогут избежать ответственности, и без политического вмешательства просто должны заплатить, чтобы компенсировать экономический упадок Афганистана», — подчеркнул Багери Кани. Прямую трансляцию со встречи вел телеканал SNN.
И. о. министра отметил, что уже прошло почти три года с момента вывода Соединенными Штатами своих вооруженных сил из Афганистана и «за это время страна столкнулась с различными вызовами». «Пусть оккупанты и покинули территорию Афганистана, но, блокируя активы афганского народа, они препятствуют развитию страны», — добавил он.
НОВОСТИ
- 17:43 08.06.2024
- Продвижение «зеленой повестки» - объявление энергетической войны населению Земли, заявил Игорь Сечин на ПМЭФ
- 17:38 08.06.2024
- Игорь Сечин: под видом «зеленого перехода» строится «зеленый неоколониализм»
- 17:30 08.06.2024
- США начали вывод своих войск из Нигера
- 17:08 08.06.2024
- Глава «Роснефти»: «Зеленый переход» нереалистичен и нацелен на сохранение однополярного мира
- 16:00 08.06.2024
- Армия Израиля освободила в Газе четырех заложников, включая россиянина
- 15:40 08.06.2024
- AI Journey на ПМЭФ: эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на современный мир
- 15:21 08.06.2024
- Игорь Сечин: Торговля в нацвалютах - важное условие для продолжения экспорта российской нефти
- 15:18 08.06.2024
- Переход на электромобили невозможен без решения целого ряда проблем – Сечин
- 15:00 08.06.2024
- Фицо призвал голосовать на выборах в ЕП за кандидатов, поддерживающих мир
- 14:00 08.06.2024
- Почти 70% российского экспорта рыбы приходится на Китай — Росрыболовство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать