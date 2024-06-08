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Досмотр перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена — Рособрнадзор

18:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена, есть только регламент прохода рамок. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Регламентом у нас не прописан досмотр. Нет таких слов. Досмотр — это серьезная юридическая процедура с понятыми, специальной комнатой, которую могут проводить только уполномоченные люди из определенных структур и так далее. Организаторы у нас — это, как правило, педагоги. У нас есть регламент прохода рамок. Как в аэропорту, где говорят: „Что-то звенит — надо выложить“, — сказал он.

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