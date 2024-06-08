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Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая — Кнайсль

19:00 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума существование планов Запада о разделе России на части.

«Я слышала это заявление [президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу РФ на пять частей]. Не знаю, пять частей или нет, но я помню, что там были дебаты. Я не видела документов, но я видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете — это очень известный аналитический центр в Соединенных Штатах», — сказала она. «Я некоторое время была в социальных сетях, я помню, что задолго до 2022 года люди делали заявления, говоря, что было бы более разумно, если бы произошла какая-то балканизация России, знаете, как бы развал, дезинтеграция», — отметила Кнайсль.

На вопрос, остаются ли, по ее мнению, такие планы Запада на сегодняшний день, она ответила: «Да».

Американские аналитические центры в своих работах продвигали планы раздела не только России, но и Китая, заявила Кнайсль.

«Это касается не только России. Я преподавала на тему балканизации в Дипломатической академии много-много лет назад, более 20 лет. И я помню, что мне попадались работы американских аналитических центров, в которых также говорилось о том, что к 2020 году существует риск балканизации Китая. У них также были аргументы в пользу того, что Китай должен распасться на китайскую мусульманскую часть, на какую-то другую, я не помню сейчас всю географию, которую они имели в виду», — сказала она.

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