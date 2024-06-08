0
0
149
НОВОСТИ

Франция и США окажут давление на Иран — Макрон

19:30 08.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и США намерены оказать давление на Иран, чтобы добиться от него «прекращения действий по дестабилизации ситуации в регионе». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом после переговоров в Елисейском дворце.

«Наши страны полны решимости оказывать необходимое давление на Иран», — отметил Макрон, возложив на Тегеран ответственность за «дестабилизацию ситуации в регионе, ракетные обстрелы территории Израиля, а также позицию по ядерной программе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 08.06.2024
Байден утверждает, что Европа окажется под угрозой, если РФ победит на Украине
0
55
20:00 08.06.2024
Более трети россиян не представляют, каким будет будущее РФ — исследование
0
126
19:05 08.06.2024
Первые десять банкоматов Сбера заработали в ДНР и ЛНР
0
183
19:00 08.06.2024
Запад разрабатывал планы раздела не только России, но и Китая — Кнайсль
0
230
18:30 08.06.2024
Африка чувствует возвращение России на континент — президент Зимбабве
0
235
18:00 08.06.2024
Досмотр перед ЕГЭ не предусмотрен порядком проведения экзамена — Рособрнадзор
0
277
17:55 08.06.2024
«Фантомные баррели» на рынке нефти сводят на нет усилия ОПЕК+, заявил Игорь Сечин
0
272
17:43 08.06.2024
Продвижение «зеленой повестки» - объявление энергетической войны населению Земли, заявил Игорь Сечин на ПМЭФ
0
266
17:38 08.06.2024
Игорь Сечин: под видом «зеленого перехода» строится «зеленый неоколониализм»
0
413
17:30 08.06.2024
США начали вывод своих войск из Нигера
0
293

Возврат к списку