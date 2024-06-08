Франция и США окажут давление на Иран — Макрон

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция и США намерены оказать давление на Иран, чтобы добиться от него «прекращения действий по дестабилизации ситуации в регионе». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом после переговоров в Елисейском дворце.

«Наши страны полны решимости оказывать необходимое давление на Иран», — отметил Макрон, возложив на Тегеран ответственность за «дестабилизацию ситуации в регионе, ракетные обстрелы территории Израиля, а также позицию по ядерной программе».